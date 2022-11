Coupe du Monde 2022, Équipe de France : Antoine Griezmann bluffe déjà tout le monde !

La suite après cette publicité

L'homme qui tombe à pic. Attendu au tournant au Qatar, Antoine Griezmann répond parfaitement présent durant cette Coupe du Monde 2022. Pourtant, des doutes avaient émergé à son sujet ces derniers mois. Après une blessure et une longue disette sous le maillot de l'Atlético de Madrid la saison dernière, le Français a connu d'autres problèmes en 2022-23. Au coeur d'une bataille entre le FC Barcelone, club auquel il appartenait, et les Colchoneros, auxquels il avait été prêté, Grizi a dû prendre son mal en patience.

Les Madrilènes, qui ne souhaitaient pas payer son option d'achat de 40 millions d'euros, avaient décidé de l'utiliser qu'une trentaine de minutes par rencontre. En effet, le deal avec le Barça n'était valable que si le joueur disputait 50% des matches de l'Atlético. Or, un match était comptabilisé que si l'ancien de la Real Sociedad jouait au moins une mi-temps. Mais finalement tout est rentré dans l'ordre et Griezmann, qui avait longtemps dû se contenter de miettes, est définitivement resté à Madrid. Peu après, il a appris une autre bonne nouvelle puisque Didier Deschamps l'a sélectionné pour participer au Mondial.

Griezmann répond présent

Mais en Bleu aussi le natif de Mâcon arrivait au Qatar avec quelques doutes. Il n'avait plus la même influence dans le jeu, notamment en raison de la bonne relation sur le terrain entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. Il faut aussi ajouter à cela que que ses relations avec KM7 n'étaient pas franchement excellentes, au mieux cordiales. Au Qatar, le phénix Antoine Griezmann est pourtant en train de renaître de ses cendres. Impliqué et appliqué, il occupe un rôle hybride de milieu relayeur à droite dans un 4-3-3.

Après une première plutôt correcte face à l'Australie où sa relation avec KM7 a été importante, Grizou, qui a été un leader, a été très à son avantage samedi face au Danemark. Elu homme du match par la Rédaction FM, il a délivré une passe décisive sur le deuxième but de Mbappé. Sérieux et discipliné défensivement, il a répondu présent une nouvelle fois.

Les Bleus encensent le joueur de l'Atlético

Du côté des Bleus, on est fiers du numéro 7. En conférence de presse ce lundi, Jules Koundé l'a encensé : « surpris ? Non parce que c’est un joueur qui a une qualité technique qui lui permet de jouer à tous les postes. Ce n’est pas un poste auquel il a l’habitude d’évoluer mais il l’a très bien fait. C’est un joueur qui fait toujours les efforts pour l’équipe, même quand il est positionné plus haut. Toujours important dans ses retours défensifs. Ça nécessite certains réglages parce qu’il n’a pas tous les repères mais c’est quelqu’un qui est assez intelligent. Il est aussi précieux offensivement que défensivement.»

Son coéquipier, Jordan Veretout, est du même avis. «Non, je ne suis pas surpris de ce qu'il est en train de faire. C'est un grand joueur, intelligent. Même avec l'Atlético, il démontre cette capacité à bien défendre et a cette rage. Je ne suis pas surpris par son niveau à ce poste-là. Il nous fait du bien. Il est important dans notre collectif. Il sait comment jouer Antoine, il se déplace bien quand il a le ballon. Il a cette rigueur défensive». Un vrai couteau-suisse pour les Bleus, qui compteront sur lui pour ramener la coupe à la maison.