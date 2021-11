West Ham : saison terminée pour Angelo Ogbonna

Le coup dur se confirme donc pour West Ham. Présent en conférence de presse ce vendredi en marge de la rencontre entre Wolverhampton et les Hammers samedi, dans le cadre de la 12ème journée de Premier League, David Moyes a confié qu'Angelo Ogbonna (33 ans) avait probablement disputé ses dernières minutes de la saison lors de la victoire contre Liverpool (3-2) avant la trêve internationale. Il va se faire opérer, c'est vraiment triste car il a fait un super boulot pour nous... Je ne pense pas qu'il y ait un retour rapide. Ce sera difficile pour Angelo de revenir cette saison, a dans un premier temps concédé l'entraîneur de l'actuel 3ème du championnat anglais.

« C'est un super gars et un grand joueur d'équipe. C'est quelqu'un que nous aimons avoir avec nous, et plus important encore, ses performances ont été excellentes pour nous. C'est un moment vraiment triste pour lui et aussi pour nous. Je pense que la plupart des gens qui en savent beaucoup sur les blessures et qui écoutent ce que disent les médecins… les blessures cruciformes peuvent prendre environ neuf mois. Vous n'avez qu'à regarder Virgil van Dijk, et les gens de cet acabit, et combien de temps il faut pour récupérer », a ensuite poursuivi, avec une pointe de pessimisme, David Moyes. Angelo Ogbonna avait contracté une blessure au ligament croisé antérieur du genou droit face aux Reds. West Ham va devoir apprendre à vivre sans l'expérimenté défenseur central italien, qui formait une paire redoutable avec Kurt Zouma depuis plusieurs semaines.