L'envol XXL de Kurt Zouma avec West Ham

Impressionnante, remarquable, étincelante, choisissez le qualificatif qui vous conviendra pour décrire la performance de Kurt Zouma face à Liverpool (3-2) lors de la onzième journée de Premier League. Sous ses nouvelles couleurs de West Ham et contre des Reds, jusqu'alors, imbattables, le défenseur central des Hammers (27 ans), auteur du troisième but et élu homme du match, a ainsi signé une véritable masterclass. Alors qu'on entrait dans le dernier quart d'heure de cette rencontre et que les hommes de David Moyes restaient sous la pression de Mohamed Salah et consorts, le natif de Lyon s'envolait dans les airs pour reprendre d'un coup de casque ravageur le corner déposé par Jarrod Bowen au second poteau. Une victoire prestigieuse permettant, par ailleurs, au club londonien de se hisser sur le podium du championnat.

À ce titre, si les Irons comptent actuellement le même nombre de points que Manchester City (23) et pointent à seulement trois unités du leader Chelsea, l'ancien joueur de Stoke City et d'Everton n'y est guère pour rien et David Moyes le sait. Mettant toutes ses qualités au profit du style de jeu de l’Écossais, l'international français (8 sélections, 1 but) s'impose comme le véritable patron de cette défense des Hammers. Aux côtés de l'Italien Angelo Ogbonna, Zouma impose toute son agressivité aux attaquants adverses. Impérial dans les airs, doté d'une qualité de relance non négligeable et capable de se projeter fougueusement pour casser les premières lignes de pressing, sa pointe de vitesse lui permet par ailleurs de compenser les quelques errements de son compère de défense. Prêté pendant deux ans par Chelsea (Stoke puis Everton) où il peinait à retrouver son niveau de jeu à la suite d'une rupture des ligaments croisés et au sortir de deux saisons - ponctuées de 52 apparitions en Premier League (5 buts) - avec les Blues, le champion d'Europe 2021 retrouve à West Ham son plein potentiel et semble être au sommet de son art.

Du costume de patron au bleu de travail !

«C'est un joueur fort et puissant qui a une grande expérience de la Premier League. Il a toujours été notre choix n°1 et je suis très heureux qu'il soit maintenant notre joueur», se réjouissait d'ailleurs David Moyes au moment de l’arrivée du Français. Une satisfaction réaffirmée récemment par l'Écossais, définitivement conquis : «nous essayons de défier les équipes favorites pour remporter le championnat et je suis certain que Kurt va nous aider à le faire». Pilier indispensable au sein de cette formation londonienne et dans la continuité de ses performances étincelantes en ce début de saison, celui qui a fêté, fin octobre dernier, ses 27 ans, a donc logiquement été récompensé par Didier Deschamps. Absent pour le Final Four de la Ligue des nations, brillamment remportée par l'équipe de France, Zouma est cette fois bien présent avec les Bleus, qui s'apprêtent à croiser le fer avec le Kazakhstan (13 novembre) puis la Finlande (16 novembre) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022.

Séduit par les débuts remarqués de l'ancien Stéphanois dans l'Est de Londres, le sélectionneur français avait ainsi salué les «performances individuelles de très haut niveau» de son joueur au moment d'annoncer la liste des hommes convoqués pour les échéances internationales qui attendent l'équipe de France. «Ça fait un moment qu’il est avec nous. Il a eu à jouer des matchs, même s’il n’a pas toujours été titulaire. Sa situation à West Ham lui donne plus de sérénité et de confiance», ajoutait, à ce titre Didier Deschamps. Appelé à dix reprises sous le maillot tricolore entre novembre 2015 et septembre 2021 où il avait pris place au sein de la charnière des Bleus contre l'Ukraine et la Bosnie, Kurt Zouma arrive, aujourd'hui, avec une dose de confiance inédite et l'opportunité de marquer des points dans le groupe France est très belle.

Souvent barré par la concurrence de haute volée à son poste et n'ayant jamais réellement eu l'opportunité de s'imposer avec les Bleus, Kurt Zouma pourrait cependant profiter des blessures de Raphaël Varane et de Presnel Kimpembe pour confirmer sa forme étincelante du moment sous la tunique aux deux étoiles. Au même titre que Léo Dubois et Wissam Ben Yedder, celui qui n'avait pas disputé la moindre minute lors du dernier Euro toque cette fois-ci à la porte de l'équipe de France avec un costume d'une toute autre dimension. Fort des responsabilités acquises en club dont il se réjouit : «c'est pour cela que je suis venu ici (ndlr : West Ham), pour faire grandir l'équipe encore plus. Il y a eu une excellente saison l’année dernière, mais nous continuons à nous améliorer. Aujourd'hui, cette équipe est comme ma famille et je suis très heureux d'être ici.» Kurt Zouma affiche une régularité impressionnante qui pourrait, dès lors, le propulser très haut dans la hiérarchie des défenseurs tricolores.