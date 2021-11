Premier League : West Ham fait tomber Liverpool

Les Reds ne sont donc pas intouchables. Seule équipe encore invaincue en Premier League avant le coup d'envoi de la 11ème journée, Liverpool avait l'occasion de s'emparer du trône de leader lors de son périlleux déplacement sur la pelouse de la sensation West Ham ce dimanche. Le public du London Stadium a été servi, cette partie alléchante sur le papier et pleine de promesses ayant tout sauf déçu entre deux formations joueuses et séduisantes. Cette rencontre a même démarré sur les chapeaux de roues. Sur un corner rentrant botté par Pablo Fornals, Alisson, légèrement gêné par Michail Antonio au sol et par Angelo Ogbonna dans les airs, se trouait complètement et envoyait le ballon dans ses propres filets avec ses poings (1-0, 4e). Sonnés, les Reds tentaient de réagir et prenaient le jeu à leur compte, sans toutefois parvenir à porter le danger sur le but de Łukasz Fabiański, une nouvelle fois préféré à Alphonse Areola en championnat.

Les Liverpuldiens péchaient trop dans le dernier geste pour espérer quoique ce soit, à l'image des tentatives non cadrées de Jota, de la tête (32e) ou de Trent Alexander-Arnold (35e). La défense londonienne, menée par un Kurt Zouma solide, tenait bon face aux timides assauts adverses. Liverpool s'en remettait donc à un coup de pied arrêté. Quasiment à l'arrêt et après un relai avec Mohamed Salah, TAA nettoyait délicieusement la lucarne du portier polonais sur une merveille de coup franc pour remettre son équipe dans le match (1-1, 41e). Virgil van Dijk, auteur d'une première période extrêmement maîtrisée, intervenait en patron dans les pieds de Jarrod Bowen, comme pour confirmer son retour au premier plan et pour conserver ce score de parité à la mi-temps.

Zouma participe à la fête

Au retour des vestiaires, les hommes de Jürgen Klopp imposaient leur envie de faire mal à ceux de David Moyes. Mais là encore, ils manquaient de justesse dans le dernier geste, comme Salah (57e), quand Fabiański ne se montrait pas impérial, (51e, devant Sadio Mané). Et la punition ne tardait pas à arriver. Sur l'une de leurs rares incursions dans les 30 derniers mètres adverses, Pablo Fornals trompait Alisson, qui ne pouvait que ralentir la course du ballon, après un rush magistral de Bowen (2-1, 67e). Là encore, Liverpool ne lâchait rien, mais Jota, de la tête, manquait encore le cadre (69e). Mais Zouma, sur un corner de Bowen, profitait d'une nouvelle hésitation d'Alisson au second poteau pour faire le break (3-1, 74e).

Si Fabiański se couchait bien sur une frappe de Thiago Alcantara (81e), il ne pouvait rien sur le superbe enchaînement de Divock Origi en pivot (3-2, 83e). Une réduction de l'écart qui offrait une fin de match étouffante aux supporters des Hammers. Dans un London Stadium retenant son souffle, Mané manquait d'un rien l'égalisation d'une tête plongeante (90e+1). Malgré une dernière tentative timide de l'attaquant belge, West Ham a tenu sa victoire de prestige au milieu des célèbres bulles londoniennes. Les Hammers, qui n'ont plus connu la défaite depuis le 3 octobre dernier, enchaînent une quatrième victoire en Premier League pour confirmer son statut de sérieux challenger. Liverpool, qui n'est donc plus invaincu, manque l'occasion de rejoindre Chelsea en tête du championnat et aligne un deuxième match sans victoire.