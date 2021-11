West Ham : blessure au ligament croisé pour Angelo Ogbonna

Mauvaise nouvelle pour David Moyes et l'arrière-garde des Hammers. West Ham a annoncé, ce mardi matin, par le biais d'un communiqué, la blessure au ligament croisé antérieur du genou droit d'Angelo Ogbonna (33 ans). Touché au visage, l'expérimenté défenseur italien avait été contraint de céder prématurément sa place lors de la belle victoire des Londoniens face à Liverpool (3-2) ce dimanche en Premier League. Rien ne laissait présager un tel pépin physique pour l'actuel 3ème du championnat anglais.

« Un scanner lundi a révélé des dommages à son genou droit et le défenseur italien a déjà commencé son programme de récupération à Rush Green », indique le communiqué de WHU. « Cet examen a montré des dommages au ligament croisé antérieur et nous avons immédiatement commencé sa rééducation. Angelo verra un autre spécialiste cette semaine et nous aurons alors une image plus claire de son calendrier de récupération », précise de son côté le chef du service médical des Hammers, Richard Collinge. Angelo Ogbonna, titulaire aux côtés de Kurt Zouma dans la défense de West Ham, a disputé 11 rencontres de Premier League depuis le début de la saison (1 but).

We can confirm that Angelo Ogbonna sustained an anterior cruciate ligament injury during Sunday’s match against Liverpool.



We're all with you on your road to recovery, @OgbonnaOfficial ⚒