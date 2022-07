Cristiano Ronaldo est enfin rentré à Manchester

La suite après cette publicité

Son avenir à Manchester United est toujours incertain mais Cristiano Ronaldo est revenu en Angleterre. Âgé de 37 ans, l'attaquant portugais a manqué le début de la préparation des Red Devils pour des raisons familiales et cela a laissé de nombreux doutes dans le vestiaire. Le quintuple Ballon d'or a manqué ainsi les tournées en Thaïlande et en Australie et s'est entraîné chez lui alors que les rumeurs sur son avenir ont pollué l'actualité.

Si la situation risque de se poursuivre, Cristiano Ronaldo est revenu ce lundi à Manchester selon Sky Sport. La reprise de son entraînement avec le groupe n'est pas encore fixée, mais l'ancien du Real Madrid et de la Juventus est proche de retrouver ses coéquipiers alors que Manchester United défie l'Atlético de Madrid ce samedi à Oslo et le Rayo Vallecano ce dimanche à Manchester. Sa présence pour les deux rencontres semble néanmoins peu probable.