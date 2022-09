Ligue 1 : Monaco enchaîne face à Reims

Pour la 8eme journée de Ligue 1, l'AS Monaco se déplaçait sur la pelouse du Stade de Reims avec l'objectif d'enchaîner une troisième victoire de suite en Championnat et de rebondir après la défaite à domicile en Ligue Europa face à Ferencvaros. Philippe Clément misait sur le duo Ben Yedder-Embolo et sur le jeune Maghnes Akliouche. Les Rémois d'Oscar Garcia se présentaient avec une défense à cinq.

La suite après cette publicité

Après un début de rencontre assez équilibré où les deux équipes s'observaient, le match basculait après l'exclusion assez sévère de Bradley Locko. Ce dernier, après un geste non maitrisé, laissait ses partenaires à dix pendant une bonne partie du match (22e). Un nouveau carton rouge pour Reims qui a donc déjà fini 5 rencontres en infériorité numérique depuis le début de saison. Pourtant, malgré ce désavantage du nombre, Reims montrait un visage cohérent et gênait considérablement une équipe monégasque peu inspirée.

Minamino ouvre son compteur but

Dominateurs, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder manquaient de justesse dans le dernier geste et ne se créaient que très peu d'occasions. C'est même Reims qui parvenait à solliciter Alexander Nubel dans ce match. Mais au retour des vestiaires, Monaco trouvait enfin la faille Aleksandr Golovin. Après un très beau centre de Disasi, le Russe reprenait le cuir de la tête et permettait à sin équipe de prendre l'avantage (47e, 1-0). Et alors que l'on pensait que le club de la principauté allait dérouler, Reims a tenu et aurait même pu revenir.

À l'heure de jeu, les Rémois pensaient même égaliser grâce à Folarin Balogun sur un corner bien frappé par Junya Ito, mais le but était logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Et malgré plusieurs autres occasions rémoises, c'est bien Monaco qui faisait encore trembler le chemin des filets. Le Japonais Minamino scellait la victoire des siens en assurant son face à face (2-0, 87e) avant que Ben Yedder ne se rassure dans les dernières secondes (3-0, 90e). Sans convaincre, Monaco poursuit sa belle remontée au classement et pointe désormais à la 5eme place. Reims est 16eme.