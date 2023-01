MU : Erik ten Hag veut construire son équipe autour de Marcus Rashford

La suite après cette publicité

Brillant depuis le retour de trêve avec 9 buts inscrits en autant de rencontres, Marcus Rashford n’est pas étranger à la dynamique folle de Manchester United. Et le technicien néerlandais, Erik ten Hag, compte bien sur l’international anglais pour prolonger son bail avec les Red Devils, lui qui est sous contrat jusqu’en 2024 et qui suscite toujours l’intérêt du PSG.

«Je pense qu’il sait et qu’il comprend que Manchester United est son club, c’est le premier. Dans cette équipe, je pense qu’il joue son meilleur football. A mon avis, c’est le meilleur endroit pour évoluer parce que nous voulons construire la meilleure équipe, d’abord en Angleterre, puis en Europe, puis dans le monde. (…) Cette équipe est construite pour que ses qualités soient mises en avant et je pense qu’il le sait. Mais il est définitivement important pour nous et si nous voulons obtenir le succès que nous voulons, nous avons besoin de lui», a confié l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam, qui a su relancer Marcus Rashford cette saison après un exercice 2021/2022 contrasté.

