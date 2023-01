Manchester United : le retour en forme fracassant de Marcus Rashford

La suite après cette publicité

«Je suis impatient d’améliorer mon jeu sous la direction du staff de Manchester United. Je ne boude pas, je ne suis pas malheureux… suis-je déçu de certaines de mes récentes performances ? Bien sûr que je le suis. Je suis mon plus grand critique». De par ces mots prononcés en janvier 2022, Marcus Rashford confirmait son mal-être au cours d’une saison dernière où il était en plein doute. Touché et opéré à une épaule après la désillusion en finale de l’Euro 2020 contre l’Italie, le natif de Wythenshawe avait ensuite perdu sa place de titulaire à MU. L’arrivée de Cristiano Ronaldo n’avait rien arrangé pour lui et il était annoncé proche d’un départ.

Mais seulement un an plus tard, Marcus Rashford a déjà mis cette mauvaise passe derrière lui. «Oui, cette forme de buteur, c’est probablement la meilleure à laquelle j’ai été, avait déclaré Rashford il y a quelques jours à ITV Sport. Je me sens bien sur le terrain, je me mets dans des bonnes positions pour marquer des buts. Si mes coéquipiers continuent à créer des occasions, je pense que je vais encore marquer». Après une première partie de saison avec huit buts inscrits et trois passes décisives en 19 matchs, Rashford avait déjà dépassé son triste bilan de la saison dernière (5 buts et 2 passes décisives en 32 matchs, toutes compétitions confondues) et annonçait la couleur pour la Coupe du monde.

Renaissance en sélection au Mondial 2022

Il était resté sur un dernier épisode douloureux en sélection nationale après avoir manqué son penalty en finale de l’Euro, mais au Qatar, pendant le Mondial 2022, Marcus Rasford a digéré. Buteur lors du premier match contre l’Iran (6-2), il avait envoyé les Three Lions en huitièmes de finale après un doublé contre le pays de Galles (3-0). S’il n’a pas marqué contre le Sénégal (3-0) et la France, il avait fait une belle prestation en seulement six minutes face aux Bleus et son entrée tardive avait d’ailleurs été critiquée par la presse anglaise.

«Je suis allé le voir pendant l’été et j’ai eu une longue discussion avec lui, avait confié le sélectionneur anglais, pendant le Mondial. Nous avons une version complètement différente du joueur que nous avions à l’Euro l’été dernier. C’est génial pour lui et pour nous». Et malgré une élimination douloureuse face aux Bleus, Marcus Rashford est revenu à United avec l’envie de poursuivre sa belle saison. «Nous étions proches, mais ce n’était pas assez, je promets que nous allons revenir», avait-il indiqué le soir de la défaite contre la France (1-2).

Un épisode disciplinaire rapidement réglé

De retour à Manchester, Marcus Rashford a tout simplement marqué à tous les matches disputés. Auteur de trois buts sur les trois derniers matches de Premier League, il avait été mis sur le banc pour des raisons disciplinaires par Erik ten Hag à l’occasion du déplacement de Manchester United à Wolverhampton, mais l’attaquant de 25 ans a fait son entrée en jeu à la pause avant d’offrir la victoire aux Red Devils (1-0). Après cet épisode rapidement désamorcé, Rashford s’est illustré contre Burnley, en League Cup (2-0), avant un match référence contre Everton, en Cup, où il a marqué et délivré une passe décisive (3-1).

«Il a la mentalité pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, je pense qu’il a le potentiel pour l’être. Rashford est déjà l’un des meilleurs, mais je pense qu’il peut atteindre un autre niveau», avait expliqué Diogo Dalot à son sujet, après la rencontre. Des propos partagés par Lisandro Martinez, arrivé au club cet été : «Il a une excellente attitude et je pense qu’il sera l’un des meilleurs joueurs du monde», a-t-il ajouté à Sky Sports.

Marcus Rashford inarrêtable

Et son manager, Erik ten Hag, a beaucoup aidé à son développement, en lui offrant un rôle plus libre. Le manager néerlandais a d’ailleurs tenté d’expliquer son retour en forme. «C’est lui-même ! Il a les compétences, je le soutiens, je le motive, c’est clair. Je pense l’avoir placé au bon endroit sur le terrain, mais pour être honnête, il peut jouer sur toute la ligne d’attaque. Nous pouvons l’utiliser comme une arme tactique, et il marque de toutes les positions. S’il garde cette concentration, je suis convaincu qu’il marquera encore plus de buts».

Et si vous pensiez qu’il s’arrêterait là, mardi soir, l’attaquant de Manchester United a marqué un doublé contre Charlton (3-0), pour son huitième match consécutif à domicile, égalant ainsi un exploit précédemment réalisé par la légende des Red Devils, Wayne Rooney, qui l’a félicité sur Twitter. «La classe, continuons sur cette lancée». Marcus Rashford aura l’occasion de se rapprocher un peu plus de Rooney et de passer un cap avec Manchester United s’il parvient à confirmer sa belle forme contre Manchester City, lors d’un derby plus qu’attendu ce samedi (13h30).