Real Madrid - Rayo Vallecano : les compositions officielles

Le Real Madrid n’a pas le choix. Au lendemain de la victoire du Barça, les Madrilènes sont repoussés à 4 longueurs de leur rival au moment d’accueillir le Rayo Vallecano (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 14h) dans le cadre de la 22e journée de Liga. Un succès est primordial face au 16e du championnat pour rester au contact des Catalans.

La suite après cette publicité

Arbeloa aligne pour ce match un 4-2-3-1 avec Camavinga en position de latéral gauche et Valverde dans le couloir opposé. Güler et Tchouaméni sont devant la défense tandis que Mastantuono prend place sur l’aile offensive droite, Vinicius étant présent à gauche et Bellingham un cran derrière Mbappé, en pointe. En face, le Rayo Vallecano se présente avec notamment Lejeune, associé à Mendy en défense centrale. Palazon, Ciss et Gumbau évolueront dans l’entrejeu, l’attaque étant formée par Akhomach, De Frutos et Garcia.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga - Güler, Tchouaméni - Mastantuono, Bellingham, Vinicius - Mbappé.

La suite après cette publicité

Rayo Vallecano : Batalla - Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria - Palazon, Ciss, Gumbau - Akhomach, De Frutos, Garcia.