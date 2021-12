Arsenal : mais où est donc passé Nicolas Pépé ?

« Nico est motivé mais la réalité c’est que, dans sa position, il y a Bukayo (Saka) qui a été fantastique. » Voilà ce qu'a déclaré Mikel Arteta à propos de Nicolas Pépé, ce vendredi en conférence de presse, avant la rencontre entre le Leeds United de Marcelo Bielsa et Arsenal, prévue ce samedi (18h30) et comptant pour la 18ème journée de Premier League. Le cas de l'ancien joueur du LOSC a bien de quoi soulever quelques interrogations. Mais la forme étincelante de la pépite anglaise des Gunners est loin d'être le seul facteur ayant peu à peu conduit l'international ivoirien à s'installer confortablement sur le banc du côté de l'Emirates Stadium.

Un début de saison plutôt encourageant

Si Arsenal a démarré cet exercice 2021-2022 de la pire des manières, son numéro 19 ne s'en sortait pourtant pas si mal que cela sur son côté droit. Plutôt influent, provocateur et se distinguant comme l'un des seuls joueurs capables de faire des différences, Nicolas Pépé, auteur d'une préparation estivale encourageante, était notamment à l'origine du premier but marqué par la troupe de Mikel Arteta en championnat cette année (passe décisive pour Aubameyang lors de la victoire 1-0 vs Norwich, le 11 septembre).

Mais voilà, l'ailier aux 28 capes (6 buts) avec les Éléphants est retombé dans ses travers, affichant un visage auquel les fans des Gunners se sont désormais habitués depuis son recrutement à prix d'or (80 M€) à Lille, en 2019. Sa dernière titularisation en Premier League remonte d'ailleurs au 18 octobre dernier, face à Crystal Palace (2-2). Au cours de cette folle partie ayant vu Alexandre Lacazette arracher le point du nul, Nicolas Pépé avait perdu 22 ballons, remporté seulement 3 duels sur 16 disputés et réussi seulement 2 de ses 7 centres tentés à l'Emirates. Une performance qui a poussé Mikel Arteta à écarter l'Ivoirien de ses plans.

Une formule qui fonctionne sans Pépé

Depuis deux mois, Pépé a dû se contenter de 2 apparitions lors des 9 matchs disputés par Arsenal en PL, cumulant seulement 12 petites minutes de jeu sur le pré (sans compter la League Cup, où il compte 1 but et 2 offrandes en 2 rencontres jouées). Surtout, l'ancien disciple de Pep Guardiola a trouvé la bonne formule pour son animation offensive. Bukayo Saka est indéboulonnable sur le côté droit, alors que Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe se tirent la bourre sur l'aile gauche. Martin Odegaard reste lui derrière la pointe qu'est Lacazette depuis la mise à l'écart de PEA.

*« Beaucoup de joueurs manquent de temps de jeu. Au vu du nombre de matchs qu’on joue, il n’y a pas la place pour tout le monde. Nico (Pépé) a besoin d’opportunités pour montrer l’étendue de son talent, récemment il n’en a pas eu. Les inquiétudes concernant le manque de temps de jeu de Pépé ? Je les comprends, mais je dois prendre des décisions basées sur ce que je vois chaque jour, a argumenté Mikel Arteta vendredi sur la délicate période que traverse Nicolas Pépé.

La CAN comme bouffée d'air frais ?

Difficile d'imaginer le coach d'Arsenal changer une équipe qui gagne du côté d'Elland Road. Mais avec le calendrier très chargé qui attend le club du nord de Londres pendant les fêtes et le Boxing Day, Nicolas Pépé pourrait bien avoir une opportunité d'inverser la vapeur pour sa situation personnelle. Sans oublier que le natif de Mantes-la-Jolie, qui, hormis quelques rares coups d'éclat, n'a jamais su confirmer le montant déboursé par les Canonniers, va s'en aller au Cameroun pour disputer la CAN 2021 avec la Côte d'Ivoire. Une belle occasion pour briller avec sa sélection et revenir encore plus fort à Londres. Pour peut-être enfin assumer son transfert XXL depuis la Ligue 1 vers la Premier League.