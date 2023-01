Manchester United : Bruno Fernandes évoque son avenir

La suite après cette publicité

Si Bruno Fernandes se plaît du côté de Manchester United, le Portugais veut quand même avoir des certitudes sur l’avenir du club. C’est en tout cas ce que révèle son interview accordée à Manchester Evening News. L’an dernier, lorsque les Red Devils étaient en plein doute, le meneur de jeu avoue s’être posé des questions sur son destin avec United. « J’ai eu une conversation l’année dernière avec le club lorsque tout le monde savait que Ralf (Rangnick) n’était pas l’entraîneur pour l’avenir. Et quand le club a décidé [qui serait le manager], j’ai parlé au club et j’ai dit que je voulais être une solution pour le club, je voulais être utile pour le club, mais je voulais aussi savoir où nous allions. Est-ce qu’il y a un plan, est-ce qu’il y a un avenir ? ».

« C’était avant de signer mon nouveau contrat parce que j’ai dit au club que l’argent est évidemment important, personne ne peut le cacher, qu’il est toujours important de gagner toujours plus dans le football ou dans la vie. (…) Mais à ce moment-là, pour moi, j’ai dit que j’étais bien payé, je ne voulais pas d’un nouveau contrat sans savoir que nous avons un bon avenir dans le club. Je veux savoir où nous allons. (…) Et le club a dit qu’il avait un plan, c’est ce qu’il veut, nous sommes d’accord avec vous pour dire que le niveau du club doit être meilleur qu’il ne l’a été dans le passé, nous pouvons réaliser beaucoup plus, nous pouvons faire beaucoup plus. »

