Napoli : la sortie incendiaire de Aurelio De Laurentiis sur l’Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Alors que la ligue italienne a prévu d’organiser la Supercoppa en Arabie saoudite cette saison, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis a fustigé ce choix, à l’heure où le Napoli participera à cette compétition en tant que tenants du titre de la Serie A. D’après l’homme d’affaires, ce choix devrait questionner tout le monde d’un point de vue géopolitique avec les récents événements dans la région, le groupe terroriste du Hamas ayant bombardé Israël avant que le gouvernement israélien n’ordonne des ripostes de grande ampleur, mais aussi en raison des différentes critiques que la communauté internationale a faite à l’Arabie saoudite sur la question des Droits de l’Homme, notamment des femmes et des ouvriers :

«Les pays arabes doivent régler leurs soucis sur le respect des femmes et le respect du travail. Quand quelqu’un parle de sport, qui devrait concilier bien-être et santé, si cela n’arrive pas, je dois m’inquiéter. Avez-vous vu ce qui se passe en Israël ? Pouvez-vous imaginer qu’il y ait un blocus aérien sur ces territoires ? Les gars, vous avez réalisé qu’avec quatre avions on amène 120 joueurs qui valent ce qu’ils valent ? Mais vous êtes des idiots ou quoi. Tout ça pour gagner quelques millions de plus ? Faisons-le à l’Olimpico de Rome, pourquoi devons-nous aller forcément en Arabie saoudite ? Ce n’est pas que je veuille boycotter : j’ai juste dit 'pensez-y’ quoi», a déclaré le président napolitain.