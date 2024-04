Aston Villa : Unai Emery justifie le comportement d’Emiliano Martinez

Le LOSC a dit adieu à ses rêves européens ce soir en se faisant éliminer de la Ligue Europa Conférence aux tirs au but par Aston Villa. La faute notamment à un Emiliano Martinez impeccable durant la séance fatidique, lui qui a sorti les tirs de Bentaleb et André. Son comportement chambreur et son vécu face aux Français ont probablement déstabilisé les Lillois. Unai Emery a lui souligné son caractère.

«Emi est très important pour nous, il a sa personnalité et qui est très importante pour le vestiaire. C’est un leader avec les autres joueurs. Il est vraiment brillant, sa mentalité, sa personnalité quand il joue aussi. Lors des tirs au but, il a été fantastique en en arrêtant deux et je suis très fier. Il est toujours sous contrôle», défend le coach espagnol face à la presse.