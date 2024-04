Ligue Europa Conférence : le cirque d’Emiliano Martinez a dégoûté le LOSC

Comme une impression de déjà-vu. 16 mois après la défaite en finale de la Coupe du Monde aux tirs au but contre l’Argentine, Emiliano Martinez a fait une nouvelle victime française ce soir. Durant cette nouvelle séance fatidique dans ce quart de finale retour de Ligue Europa Conférence, l’Argentin a sorti les tentatives de Nabil Bentaleb, la première, et de Benjamin André, la cinquième, offrant la qualification à Aston Villa pour le dernier carré de la compétition (2-1, 3-3 sur la double confrontation, 4-3 t.a.b.). Chahuté par le public lillois tout au long du match, il a évidemment donné le change.

Il va finir par devenir la définition même du cauchemar français. Sur le tir repoussé de Bentaleb, le gardien n’a pas hésité à se retourner vers le public doigt sur la bouche. Nouvelle salve de sifflets dont Martinez aime tant se nourrir. C’est aussi à ce moment-là qu’il y a eu de l’incompréhension dans l’air. Déjà averti durant la rencontre pour gain de temps, il écopait d’un second jaune pour son comportement. Sauf que l’arbitre ne l’expulsait pas et poursuivait sa séance de tirs au but qu’il terminait par quelques pas de danse chambreur pour célébrer la victoire. Mais alors pourquoi n’a-t-il pris un rouge ?

Sifflé par le public, il chambre en retour

Il faut aller voir le règlement de l’IFAB, notamment l’alinéa 3 de la loi 10. Ce dernier stipule que «les avertissements reçus durant le match ne sont pas pris en compte lors de la séance des tirs au but dans la mesure où celle-ci ne fait pas partie du match. (…) Un joueur qui reçoit un carton jaune durant le match et un autre durant ladite séance des tirs au but n’est pas exclu.» Ce cas de figure est extrêmement rare et a laissé pas mal de gens sous le choc au moment des faits. Surtout qu’après la victoire, El Dibu Martinez a poursuivi son show, comme en décembre 2022.

Après avoir célébré avec les fans d’Aston Villa, il a enlevé son maillot pour l’afficher fièrement aux yeux du public lillois. «Toutes mes années passées à Arsenal, j’ai côtoyé des joueurs français, a-t-il commencé à se justifier auprès de RMC dans les couloirs du stade. Ce sont des gens supers mais quand vous êtes à un tel niveau, il faut penser à son club et à son équipe nationale avant tout.» Une nouvelle fois, le portier a rendu fou ses adversaires et le public mais il a encore fini par avoir le dernier mort. Car ce soir, ce sont bien les Villans qui filent en demi-finales de la C4.