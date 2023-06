Manchester United abandonne la piste Mason Mount !

Dans le dossier Mason Mount, les rebondissements sont aussi fréquents que les nouvelles offres soumises par Manchester United à Chelsea. Alors qu’il ne devrait pas rentrer dans les plans du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, les Blues semblent enclins à lâcher leur milieu offensif de 24 ans cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Chelsea, le milieu de terrain anglais (36 sélections, 5 buts) s’est pourtant mis d’accord depuis plusieurs semaines avec les Red Devils pour rejoindre Old Trafford. C’est alors que les tractations ont tâtonné avec les Blues qui se sont montrés sans scrupules lors de ses dernières.

La suite après cette publicité

Et après trois offres toutes plus onéreuses les unes que les autres, Chelsea a refusé la dernière en date ce samedi. Un nouvel affront pour les pensionnaires d’Old Trafford qui ont tout simplement décidé de se retirer des négociations ce samedi d’après des informations du Times. Toujours d’après le média britannique, Manchester United a décidé de se tourner vers d’autres pistes. Comme nous le relayions ce matin, le board mancunien lorgne Moises Caicedo mais pas que. En effet, Rasmus Hojland, Mohammed Kudus et Randal Kolo Muani sont désormais ciblés pour renforcer le secteur offensif. Une chose est sûre, Manchester United va tout faire pour se renforcer lors des prochains mois.

À lire

L’OL et John Textor veulent réaliser le gros coup Christian Pulisic