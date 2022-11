Wayne Rooney répond finalement à CR7

La suite après cette publicité

Par le biais d'une interview accordée au journaliste britannique, Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a réglé ses comptes. Les cibles ? Manchester United, Erik ten Hag, la famille Glazer ou encore Ralf Rangnick mais également d'anciennes stars mancuniennes. Dans cette optique, l'attaquant de 37 ans en a aussi profité pour s'en prendre à Wayne Rooney, qui n'a pas eu la langue dans sa poche à son sujet par le passé. «Je ne sais pas pourquoi il me critique autant... probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau. Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai...»

Silencieux, dans un premier temps, face à ces critiques, Rooney a finalement décidé de répondre au quintuple Ballon d'Or : «c'est un joueur fantastique. Lui et Messi sont probablement les deux meilleurs joueurs pour jouer un match. Ce n'est pas une critique, ce que j'ai dit, c'est que l'âge nous rattrape tous, Cristiano a du mal à gérer ça», a ainsi lancé l'ancien buteur des Red Devils pour CNN. Nouvelle réponse de CR7 à venir ?