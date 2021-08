Monaco : Kovac ravi des coups Jean Lucas et Boadu

Cette semaine, l'AS Monaco a accueilli Jean Lucas et Myron Boadu. Deux renforts de choix à en croire Niko Kovac, présent ce jeudi en conférence de presse. «On les suivait, on est convaincu de leur qualité. Nous sommes très heureux de les accueillir. Ce sont des joueurs de qualité. C’est ce que nous voulons. Avoir une solide base de bons joueurs, pour améliorer la valeur de l’équipe, du club. Jean Lucas, qui a fait une très bonne saison à Brest selon moi, peut nous aider», a-t-il expliqué avant de se pencher sur le buteur néerlandais.

«Myron est vif, rapide, c'est un buteur. (...) On a cherché un profil différent de Wissam et Kevin. On voulait un n° 9 costaud. On veut progresser en transition et ce joueur, rapide, direct, bon techniquement, peut nous y aider. Je suis heureux de l’avoir dans notre l’équipe, le club aussi», a-t-il lancé, expliquant que les deux hommes seraient dans le groupe pour l'ouverture du championnat contre le FC Nantes.