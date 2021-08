PSG : le numéro de Lionel Messi déjà connu ?

La suite après cette publicité

L’incroyable nouvelle est donc en train de se confirmer. À 34 ans, Lionel Messi va bel et bien s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. L’Argentin devrait signer un contrat de deux ans et toucherait un salaire annuel compris entre 35 et 40 M€.

Et selon la célèbre journaliste argentine Veronica Brunati, la Pulga ne devrait pas porter le numéro 10. En effet, après avoir refusé l’offre de Neymar (qui lui a proposé de prendre son numéro), Messi devrait porter la tunique parisienne floquée du numéro 30.

Lionel #Messi total agreement with PSG: two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season. He will be in Paris in the next hours. His flight in El Prat is prepared. Medical review will be done today. He will wear the "30" t-shirt.