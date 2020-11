Le plan mis en place par le Barça pour Junior Firpo

La suite après cette publicité

Arrivé au cours de l’été 2019 au FC Barcelone pour pas moins de 18 M€ en provenance du Betis, Junior Firpo semble avoir du mal à convaincre les dirigeants catalans de le conserver dans la durée. Malgré ses 23 matches joués la saison passée, le latéral gauche hispano-dominicain n’entre visiblement pas dans les plans de Ronald Koeman cette saison, lui qui n’a pris part qu’à trois rencontres de Ligue des Champions. Et ces titularisations seraient, selon les informations d’Estadio Deportivo ce vendredi, tout sauf un hasard. Le quotidien espagnol nous apprend que le joueur aurait été aligné dans un but très clair, à savoir le vendre dès le mois de janvier et tenter d’en tirer une plus-value.

Une visibilité sur le terrain qui ne serait en réalité qu’une façon d’accroître sa valeur. Ces mêmes sources soulignent également un vif intérêt de l’Inter, club qui s’était déjà renseigné pour le jouer de 24 ans l’été dernier. Si les 40 M€ réclamés par les Culés ont paru excessifs pour le club italien, le quotidien nous informe également que le Betis serait enclin à récupérer son ancien joueur mais doit pour cela renflouer ses caisses. Reste désormais à savoir où signera cet hiver le natif de Santo Domingo de Guzmán.