Espagne-Suède : la réaction à chaud d'Aymeric Laporte

Tenue en échec contre la Suède pour son entrée en lice à l'Euro 2020 ce lundi soir (0-0), l'Espagne a déçu face à un adversaire qui n'était certes pas venu à Séville pour jouer un football séduisant et offensif. Titulaire en charnière centrale aux côtés de Pau Torres, Aymeric Laporte a honoré sa première sélection avec la Roja en compétition internationale. Interrogé au micro de beIN SPORTS à l'issue de la rencontre, le défenseur de Manchester City a livré son ressenti sur cette partie frustrante.

La suite après cette publicité

«C'est vrai que ça a été un match difficile, ils se sont repliés derrière, ils ont eu quelques contres qui nous ont fait mal. Nous, on n'a pas su mettre les buts qu'il nous fallait pour passer devant. On espère faire mieux au prochain match. Je pense qu'on a montré un très bon football, les gens ont vu qu'on avait la possession du ballon, on a fait beaucoup de beaux enchaînements mais on n'a pas pu finir», a ainsi expliqué un Aymeric Laporte sérieux et appliqué, crédité d'un 6 dans nos colonnes.