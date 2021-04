PSG : Messi met la pression sur Neymar pour qu'il revienne au Barça !

La suite après cette publicité

À la veille d'une rencontre capitale dans sa saison, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas annoncé la prolongation de Neymar. Le Brésilien sera bien présent, ce mardi, au Parc des Princes, pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone (victoire du PSG à l'aller 3-2). Mais qu'en sera-t-il l'année prochaine ? Ou encore celle d'après alors que le joueur est en fin de contrat en juin 2022 ?

Évidemment, l'optimisme est de mise au Paris SG, qui lui a offert, selon L'Équipe, un contrat quasiment équivalent financièrement parlant à celui qu'il a signé en 2017. Mais pour autant, il resterait tout un tas de clauses à signer et l'élément FC Barcelone est aussi à prendre en compte selon le quotidien. Déjà, pendant la campagne pour l'élection du nouveau président, tous les candidats avaient évoqué un retour du Ney.

Messi veut rejouer avec Neymar

Vu les finances des Blaugranas, cela semble assez compliqué de le rapatrier, même si un montage, avec plusieurs joueurs pourrait être tenté par les dirigeants espagnols. Mais c'est un autre élément qui est rapporté par le journal français ce matin. Il y est expliqué le rôle de Lionel Messi. L'Argentin, qui sera en fin de contrat cet été, n'est plus si sûr de partir depuis l'élection de Joan Laporta.

La Pulga mettrait une pression « quasi quotidienne » à Neymar pour que les deux hommes évoluent à nouveau sous le même maillot. Mais, financièrement, même avec un départ de Kylian Mbappé, cela parait très compliqué pour le PSG, qui a aussi des pertes faramineuses. Le Brésilien, lui, voue une véritable admiration à son ex-coéquipier et n'avait pas hésité à clamer il y a quelques mois qu'il voulait rejouer avec la Pulga et ce, dès la saison prochaine. Est-ce que cela sera suffisant pour faire capoter une prolongation déjà en très bonne voie ? Avec Neymar, tout est possible.