Vidéo : le scénario de dingue entre l’OL et Montpellier retourne Twitter

Dans un match complètement fou, l’OL a arraché la victoire contre Montpellier (5-4), après avoir été mené 4-1 en seconde période. Deux quadruplés dans le même match ! Déjà qu’un quadruplé est incroyable, alors 2, c’est exceptionnel ! Un d’Elye Wahi et un d’Alexandre Lacazette, qui a permis aux Lyonnais de s’en sortir avec un penalty à la 90+9e. Le scénario est dingue et indescriptible ! C’est pour ce genre de match que nous aimons le football et notre Ligue 1. Cette partie d’anthologie a retourné Twitter !

