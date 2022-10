Diogo Jota va manquer la Coupe du monde 2022 !

Touché lors de la victoire de Liverpool contre Manchester City, Diogo Jota n'avait pas terminé la rencontre qui a été gagnée par les Reds (1-0). Une véritable tache noire dans une belle journée pour le club anglais qui sait désormais qu'il ne faudra pas compter sur son attaquant jusqu'à la Coupe du monde. En effet, il est forfait pour les prochaines échéances et manquera même la compétition avec le Portugal.

En conférence de presse, Jürgen Klopp a confirmé le forfait de Diogo Jota pour la Coupe du monde 2022 et a annoncé le verdict médical : «c'est une blessure assez grave au muscle du mollet ... C'est une très triste nouvelle pour le garçon, pour nous aussi et pour le Portugal.» Liverpool a dans la foulée publié un communiqué confirmant la mauvaise nouvelle.

Diogo Jota is set for a prolonged spell on the sidelines due to the calf muscle injury he sustained on Sunday, which will also rule him out of Portugal’s World Cup campaign.