Liga : Valence enchaine contre Villarreal

Doucement mais sûrement, Valence se redresse dans cette Liga. Le club espagnol enchaîne une seconde victoire de suite ce soir à l’occasion de la 19e journée de championnat en battant Villarreal 3-1. Les ouailles de Ruben Baraja remontent dans la première partie de tableau avec cette 9e place.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Valence 26 19 -1 7 5 7 22 23 13 Villarreal 19 19 -11 5 4 10 27 38

C’est déjà 7 points de plus que leur adversaire du soir, 13e. Le Sous-marin jaune aurait même pu vivre une soirée encore plus difficile sans la réduction de l’écart tardive de Moreno (73e). Valence avait déjà fait la différence grâce à Yaremchuk (4e) et un doublé de Pepelu su penalty (27e, 57e).