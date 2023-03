OM - Strasbourg : la frustration de Jonathan Clauss

Les Marseillais vont longtemps repenser à ce match de la 27e journée de Ligue 1 contre Strasbourg. Menés 2-0 au Vélodrome, les Alsaciens ont arraché le point du nul en toute fin de match grâce à un doublé de Jean-Eudes Aholou. Jonathan Clauss, à l’image de Jordan Veretout, n’a pas mâché ses mots après le coup de sifflet final. « Frustré, énervé forcément », a d’abord lâché l’international français au micro de Prime Video, avant de poursuivre.

« On a fait une entame de match très moyenne, ce rouge nous fait mal. On tient jusqu’à la mi-temps, même si ça se vaut à 2/3 situations intéressantes. On sait que la deuxième mi-temps n’allait pas être évidente, on fait les choses intelligemment, on mène au score logiquement, on transforme ce qu’on a à transformer. Il arrive ce qu’il arrive… On change des choses à la fin, je pense que ça nous perturbe un peu, ça nous déconcentre un peu, on prend ces deux buts coups sur coup qui nous font très mal. Au final, on ressort avec un point malgré tout en ayant joué le match à 10. Il y a beaucoup de frustration parce que en menant 2-0 à la 88e, ce n’est pas trop normal. »

