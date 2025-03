Qualifications CdM 2026 : l’Algérie et Amoura cognent le Mozambique, le Sénégal et la RDC poursuivent leur bras de fer

Mine de rien, en l’emportant contre la Somalie un peu plus tôt, le Botswana avait infligé une pression supplémentaire sur l’Algérie, revenu à sa hauteur, dans cette campagne de qualifications au prochain Mondial. Les hommes de Petkovic n’avaient pas trop le droit à l’erreur au moment de recevoir le Mozambique, ce dont ils avaient parfaitement conscience. Ils n’ont pas traîné d’ailleurs pour battre une première fois une défense aux abonnés absents dans cette première période. Après un bon pressing exercé à deux, Mahrez décalait parfaitement Amoura dans le petit espace pour l’ouverture du score (1-0, 8e). Les Fennecs ne baissaient pas en rythme devant un public de Tizi Ouzou acquis à sa cause.

Ils confirmaient vite cette bonne entame de rencontre, et profitaient encore de cette arrière-garde mozambicaine beaucoup trop lâche sur le second but signé Mandi. Le portier repoussait mal la frappe d’Hadjam que le défenseur lillois était le plus prompt à suivre (2-0, 24e). Dans la foulée, Mahrez réalisait un joli raid sur son côté droit, rentrait dans l’axe avant de servir dans le dos de la défense Amoura, arrivé à grandes enjambées (3-0, 30e). Avec 4 buts au compteur durant cette fenêtre internationale, le joueur de Wolfsburg s’affirmait bien comme le 3e homme de l’attaque aux côtés de Gouiri et Mahrez. C’est aussi à ce moment-là que l’Algérie lâchait un peu de lest.

Amoura, grand homme de la soirée et de la trêve

Catamo réduisant l’écart d’une frappe sublime dans la lucarne de Guendouz (3-1, 40e). Pas de quoi faire trembler les locaux non plus. La pause arrivait au bon moment et la domination algérienne repartait de plus belle au retour des vestiaires. La défense des Mambas faisait encore des siennes à l’image de cette terrible relance, heureusement sans conséquence cette fois (54e). Ca n’était que partie remise pour des Fennecs toujours aussi dominants dans le jeu et auteurs d’un nouveau but après deux renversements de jeu conclu par la tête d’Hadjam (4-1, 64e) sur un centre d’Amoura, finalement auteur d’un triplé (5-1, 80e). L’Algérie n’a pas tremblé ce soir et reprend trois points d’avance en tête de la poule G.

3 autres rencontres avaient lieu en même temps dans cette soirée de qualifications à la Coupe du Monde. Il y avait notamment un mano à mano à distance entre le Sénégal, qui recevait le Togo, et la République Démocratique du Congo, en déplacement du côté de la Mauritanie. Les deux poids lourds du continent n’ont pas tremblé. Les Lions de la Teranga l’ont emporté 2-0 grâce à Pape Matar Sarr et Moussa Niakhaté. Mais ce sont bien les Léopards en tête de ce groupe B avec un petit point d’avance. Ces derniers ont gagné 2-0, eux aussi, avec des buts de Pickel et Diangana. Enfin, Les Comores ont battu le Tchad 1-0 et reviennent à trois unités du leader ghanéen.

Les résultats des matchs de 22h :

Groupe B

Sénégal 2 - 0 Togo : Sarr (35e), Niakhate (67e)

Mauritanie 0 - 2 RD Congo : Pickel (3e), Diangana (76e)

Groupe G

Algérie 5 - 1 Mozambique : Amoura (8e, 30e), Mandi (24e), Hadjam (64e) ; Catamo (40e)

Groupe I

Comores 1 - 0 Tchad : Saïd (24e)