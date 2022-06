Italie - Allemagne : les notes du match

Après sa lourde défaite face à l'Argentine mercredi dans la Finalissima (0-3), l'Italie devait vite relever la tête pour ce premier match en Ligue des nations face à l'Allemagne. Depuis l'élimination pour le Mondial 2022, la formation de Roberto Mancini semblait méconnaissable. Après avoir aligné une équipe quasi-type face à l'Argentine, le sélectionneur italien proposait un nouveau onze avec aucun titulaire du dernier Euro. Seul Donnarumma était dans les cages. Pour le reste, des joueurs qui pouvaient saisir leurs chances comme Scamacca ou encore Politano sur le front de l'attaque.

De leur côté, les Allemands se présentaient avec du classique comme Müller, Neuer, Sané, Gnabry ou Werner. Dans la continuité de ses derniers matchs, l'Italie se faisait nettement dominer dans les premières minutes et l'Allemagne manquait de peu l'ouverture du score. Mais à force de subir sans pour autant encaisser un but, les Italiens ont repris confiance en eux et ont dominé les débats. Plus juste avec le ballon, plus propre dans les transmissions, les coéquipiers de Tonali faisaient tourner une équipe allemande en difficulté. Mais le score ne bougeait pas dans les 45 premières minutes.

L'Allemagne décevante

Au retour des vestiaires, l'Italie confirmait sa bonne forme et ne passait pas loin d'ouvrir le score. L'attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca, intéressant dans cette rencontre à défaut d'être adroit, manquait sa tête à bout portant devant Manuel Neuer (47e). Il a fallu attendre la première sélection du très jeune Wilfried Gnonto, qui jouait ses premières minutes avec l'Italie, offrait l'ouverture du score à Pelligrini (71e).

Mais quelques minutes plus tard, Joshua Kimmich égalisait (73e). Ce but italien réveillait totalement les Allemands qui se procuraient de nombreuses occasions que Donnarumma repoussait à chaque fois. Malgré les dernières situations allemandes en fin de match, le score ne bougeait plus. Les deux équipes se partagent donc les points dans ce groupe 3 de la Ligue A, qui est menée par la Hongrie, vainqueur de l'Angleterre un peu plus tôt dans la journée.

L'homme du match : Donnarumma (7) : le portier du PSG a dû rester bien concentré sur cette rencontre. Ses défenseurs ont beaucoup sollicité son jeu au pied où il a pris des risques parfois face au pressing allemand. S’il ne peut pas grand-chose sur la frappe de Kimmich, il fut solide devant Gnbary (15e) et Musiala (78e), avant une très belle double intervention sur le jeune Munichois et une nouvelle frappe de Kimmich (79e).

Italie :

Donnarumma (7) : voir ci-dessus.

Florenzi (5,5) : capitaine du soir, le joueur de l’AC Milan a soufflé le chaud et le froid. Plutôt rigoureux sur le plan défensif, il a un peu souffert en début de partie avant de laisser la tempête retomber. Il n’a pas pris beaucoup de risque offensivement, même si on l’a vu monter en régime au fil du match.

Acerbi (6) : le solide défenseur a fait son match, montrant son implication de tous les instants. Ses interventions, parfois rugueuses ont soulagé sa défense, notamment sur Goretzka (12e, 14e). On l’a même vu contrer la tentative cadrée du milieu de terrain allemand (38e). Une bonne couverture sur Werner aussi (53e) mais il manque son interception dans la surface qui offre le but de l’égalisation à Kimmich (73e).

Bastoni (6) : le joueur de l’Inter avait fort à faire pour surveiller le mobile Werner mais il s’en est plutôt bien sorti au final. Il a tout de même hésité à quoi faire sur quelques interventions face aux courses de Müller. Son jeu de tête a fait du bien dans la surface italienne et il a même réalisé une percée intéressante balle au pied (18e). Il n’est pas irréprochable au départ de l’action menant au but de Kimmich (73e).

Biraghi (4,5) : son début de match fut vraiment difficile. Pas vraiment aidé par Pellegrini dans son couloir, le latéral gauche s’est souvent retrouvé à la merci d’Henrichs et de Gnabry. Le joueur du Bayern ne s’est d’ailleurs pas privé pour aller le défier et prendre le dessus (15e 26e). Le Florentin a montré plus d’assurance par la suite, prenant même des risques avec le ballon (61e). Remplacé par Dimarco (80e) .

Frattesi (6) : l’Italie a aussi de la ressource dans ses jeunes. Pour sa 1ere sélection, le milieu de terrain est apparu plein d’assurance, n’hésitant pas les prises d’initiative intéressante. On l’a vu prendre sa chance (16e, 34e, 37e), combiner dans le jeu court avec Tonali, Pellegrini ou orienter, comme sur le poteau de Scamacca (35e). Remplacé par Ricci (85e) .

Cristante (4,5) : probablement le plus discret dans l’entrejeu italien. D’abord débordé par le collectif adverse, il a surtout couru après ses adversaires avant de redresser un peu ma barre. Mieux par la suite, il s’est surtout distingué dans le pressing et le combat.

Tonali (5,5) : le cerveau au milieu de terrain qui a connu des temps faibles et forts. Il a eu du mal à se lancer dans cette partie, ne trouvant pas les solutions, avant de bénéficier de plus de liberté après le relâchement du pressing allemand. Il est par exemple à l’origine de cette frappe de Scamacca (9e), et plus tard, ne peut reprendre ce bon ballon de son attaquant devant Neuer (51e). Remplacé par Pobega (80e) .

Politano (5,5) : une première période assez discrète où on l’a surtout vu défendre avant de hausser le ton. Durant la seconde période, il a connu un très gros temps fort, multipliant les courses déroutantes côté droit et variants ses choix entre un centre pour Scamacca (47e) ou une frappe vicieuse enroulée le long du poteau (56e). Remplacé par Gnonto (65e) , qui a réalisé une très bonne entrée pour sa 1ère sélection. Le joueur de Zurich a fait très mal à Kehrer sur son côté, prenant le meilleur et offrant une passe décisive à Pellegrini (71e). Des choix souvent récompensés.

Scamacca (5,5) : le grand attaquant s’est bien battu pour exister dans cette rencontre mais il a semblé toujours un ton en dessous. On ne pourra pas lui reprocher sa débauche d’énergie, allant au combat sur chaque duel aérien, offrant un peu d’air au bloc ou libérant des espaces mais il n’a pas connu une grande réussite avec le ballon dans les pieds. Il doit notamment mieux faire sur cette frappe sur le poteau (35e) et sur cette tête (47e). Remplacé par Cancellieri (85e) , qui a pris un jaune (90e+4).

Pellegrini (6,5) : probablement le joueur le plus consistant sur cette rencontre de tous les offensifs italiens. Il a toujours cherché à aller de l’avant, à provoquer balle au pied avec ce double petit-pont (23e) ou à jouer intelligemment sur cette remise de la tête pour Scamacca (54e). Il est récompensé d’un but en poussant au fond cette offrande du nouvel entrant Gnonto. Averti (51e).

