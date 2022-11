CdM 2022, Argentine : la réaction de Lionel Messi

La suite après cette publicité

L’Argentine est tombée de très haut cet après-midi. Battue 2 buts à 1 par l’Arabie Saoudite, l’Albiceleste a démarré de la pire des manières sa Coupe du Monde au Qatar. De quoi mettre le pays en état de choc. Les joueurs eux ont zappé la zone mixte. Néanmoins, la fédération argentine a pu publier une réaction de Lionel Messi.

« Nous savions que l’Arabie Saoudite est une équipe avec de bons joueurs, qui manie bien la balle et qui joue haut. Il n'y a pas d'excuses. Nous allons être plus unis que jamais. Ce groupe est fort et il l’a déjà démontré. C'est une situation que nous n'avons pas eu à traverser depuis longtemps. Il faut maintenant montrer qu'il s'agit d'un vrai groupe. C'est un coup très dur pour tout le monde, on ne s'attendait pas à commencer comme ça. Les choses arrivent pour une raison. Il faut se préparer à ce qui s'en vient, il faut gagner et ça dépend de nous », a déclaré la Pulga.