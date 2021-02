Ligue 1 : les Lyonnais l'ont très mauvaise !

La suite après cette publicité

Une bête noire. Samedi soir, l'Olympique Lyonnais croisait le fer avec Montpellier pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Et les pensionnaires du Groupama Stadium se méfiaient des Héraultais, puisque ces derniers les avaient battus en championnat le 15 septembre (2-1). Une performance, car avec Metz, le club entraîné par Michel Der Zakarian est le seul à avoir pris trois points à Lyon en L1 cette année. Et pour le moment, le MHSC est l'unique écurie à avoir fait tomber l'OL deux fois cette saison.

L'amertume des Gones

En effet, les Gones ont de nouveau perdu 2 à 1 face à Montpellier samedi. Une très mauvaise affaire au plus mauvais moment alors que Paris et Lille vont jongler entre les différentes compétitions. Après la rencontre, la déception était au rendez-vous. Thiago Mendes ne s'en est pas caché d'ailleurs. «C'est une déception ce soir. On avait la victoire en main, on a pris deux buts. Montpellier a été très bien. Ils ont le mérite de cette victoire. Malheureusement, on a perdu et il faut se remettre au travail».

Même sentiment chez le capitaine Memphis Depay. «On a très bien commencé mais on a manqué d’efficacité. On doit marquer sur la première occasion. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On a lâché des points. Ce match sera difficile à digérer car il est frustrant. On a montré qu’on ne lâche rien. Il faudra s’appuyer là-dessus pour la suite. On va continuer de se battre ensemble». Le discours était forcément un peu le même du côté de Rudi Garcia, présent face aux journalistes en conférence de presse.

Une mauvaise opération au classement

«Il y a eu un manque de réalisme. On a très bien débuté la rencontre pendant 15 minutes. Il y a eu ensuite un trou d’air. Montpellier a mis plus d’impact. On avait fait le plus dur en égalisant. C’était plutôt intéressant en seconde période. On a eu plein de situations mais on fait une erreur sur le deuxième but. C’est une soirée sans réussite.» Lyon, qui restait sur une série de 5 succès de suite, fait aussi une mauvaise opération dans la course au podium voire au titre.

Garcia a ajouté : «c'est un coup d'arrêt dans une course d'endurance. Il ne fallait pas être celui qui perd des points, même si on ne mérite pas de perdre. Même un nul, ça aurait été des points de perdus. On rétrocède au classement. Espérons qu’on fasse la même série qu’après la défaite à Montpellier». Le point de départ de cette nouvelle série pourrait être Brest, où Lyon va se déplacer le 19 février avant d'enchaîner par un déplacement à Marseille et la réception de Rennes.