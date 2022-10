Le Real Madrid vole au secours de Karim Benzema

Blessé et absent durant plusieurs semaines, Karim Benzema (34 ans) a fait son retour au Real Madrid le week-end dernier face à Osasuna (1-1). Une rencontre au cours de laquelle l'attaquant français n'a pas trouvé le chemin des filets et a raté un pénalty. De quoi susciter des doutes chez certains journalistes et observateurs. En conférence de presse, Carlo Ancelotti est montré au créneau pour défendre son capitaine. Ses propos sont relayés par AS.

«Quand Karim n'est pas capable d'évoluer à son niveau, il peut y avoir des critiques. C'est normal, mais cela ne nous affecte pas». Comme lui, Dani Carvajal a volé au secours de KB9. «Je ne pense pas que Karim soit impacté par le fait de marquer ou de rater un penalty. Sinon il repartirait malheureux, mais il est au-dessus de tout ça. Pour nous il est essentiel, le meilleur à son poste. J'espère qu'il pourra marquer deux ou trois buts demain.»

