Le Celta de Vigo réagit après l’agression des fans de l’OL

Ce soir, l’Olympique Lyonnais sera en Galice pour y affronter le Celta de Vigo à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue Europa. Malheureusement, des heurts se sont produits avant le match. Hier soir, des supporters rhodaniens se font fait agresser par quelques ultras du club espagnol dans le centre-ville de Vigo. Une agression qu’a publiquement condamnée le Celta.

La suite après cette publicité

«Le Real Club Celta incarne, défend et promeut des valeurs que tous ses supporters connaissent et partagent, car elles émanent véritablement d’eux. La violence, sous toutes ses formes, ne fait pas partie de l’identité ni des valeurs du celtisme. Par conséquent, le club condamne fermement tout type d’acte violent, comme celui qui s’est produit hier soir dans une rue du centre-ville contre des supporters de l’Olympique lyonnais. Le Celta prendra les mesures nécessaires pour empêcher ce type de supporters violents, qui ne représentent en aucun cas le celtisme, d’occuper une place dans le stade Abanca Balaídos, un lieu où seule la rivalité sportive fondée sur la tolérance et le respect a sa place. Le club espère et souhaite que le match de ce soir et le match retour à Lyon se déroulent sans autre incident et soient exclusivement ce qu’ils devraient être : un défi sportif passionnant pour atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa», peut-on lire dans le communiqué.