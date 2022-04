L'agent de Timo Werner se renseigne en Italie

Très bon avec Leipzig, Timo Werner avait rejoint Chelsea à l'été 2020 contre 60 M€. Il arrivait à Londres avec le statut d'avant centre numéro 1 du club mais très vite il ne répondra pas aux attentes et sera vivement critiqué, même moqué pour ses ratés invraisemblables la saison dernière. Il terminait son premier exercice avec tout de même 12 buts et 15 passes décisives, remportant au passage la Ligue des Champions.

Cette saison est beaucoup plus compliquée pour l'Allemand. Il n'a pas les faveurs de Thomas Tuchel et il devrait changer d'air cet été. Après avoir été annoncé du côté du Borussia Dortmund, le Corriere dello Sport annonce que l'agent de Werner, Volker Struth, se serait déplacé en Italie pour proposer les services de son client à la Juventus, l'Atalanta et l'AC Milan. Reste à voir si ces clubs seront intéressés par un joueur qui semble avoir perdu toute confiance.