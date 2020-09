OM-Metz : la réaction d'André Villas-Boas

Après avoir décroché un point dans les derniers instants face au LOSC, l'Olympique de Marseille a encore eu chaud ce samedi soir, face au FC Metz (5e journée de Ligue 1). Sur sa pelouse de l'Orange Vélodrome, le club phocéen a évité le pire grâce à un but de Morgan Sanson dans le temps additionnel (1-1). Interrogé par Canal + au coup de sifflet final, André Villas-Boas est revenu sur cette contre-performance.

«C'est encore tôt dans la saison mais c'est vrai qu'on a raté toutes ces chances à la maison. On n'a pas profité de cette victoire à Paris, ce n'est pas l'idéal. On doit améliorer notre efficacité devant le but pour après avoir plus de contrôle dans les matches. (...) Petit à petit, on doit faire plus de travail. On s'est déjà améliorés au niveau du jeu mais pas encore au niveau de l'efficacité devant le but», a lâché l'entraîneur portugais.