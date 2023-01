Atlético : Antoine Griezmann explique sa teinture rose

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à l’Atlético de Madrid, l’attaquant français Antoine Griezmann (31 ans) a expliqué que ses changements de couleur de ses cheveux dépendent de ses états d’âme : « avec mes coupes de cheveux, on peut vraiment voir si je suis heureux ou non. Depuis que je suis petit, j’ai toujours été comme ça, les regards, les couleurs… A la fin, je dis toujours que l’on peut dire que je suis heureux avec mes coiffures. »

Toujours au micro du média officiel des Colchoneros avant d’affronter son ancien club, le FC Barcelone (2019-2021), en championnat, le champion du Monde 2018 a également confié que le choix de teinture était décidé après un vote avec sa famille : «le choix était bleu ou rose. Nous avons trois filles à la maison (sa femme et ses deux filles) et nous sommes deux garçons (lui et son plus jeune fils), nous avons voté et le rose a gagné.»

À lire

Atlético : Yannick Carrasco refuse l’offre de prolongation