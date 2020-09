Fluminense attend un signe de l'OM pour Marcos Paulo !

La suite après cette publicité

La fin du mercato de l’Olympique de Marseille est rythmée par un air de samba. À la recherche d’un renfort offensif, le club phocéen semble avoir misé sur le jeune joueur de Botafogo, Luis Henrique (18 ans). Le Brésilien est attendu dans la cité phocéenne ces prochaines heures et si la visite médicale se passe bien (il a eu des soucis au pubis), l’OM enverra un chèque de 12 M€ au club carioca. Mais mardi midi, la presse brésilienne indiquait que le vice-champion de France 2020 s’était également positionné sur le joueur de Santos, Kaio Jorge (18 ans).

Une piste qui semble depuis ne plus être d’actualité. En raison d’un manque de places extra-communautaires, Marseille aurait privilégié l’option Luis Henrique. Cependant, UOL Esporte nous indique ce mercredi matin qu’il n’est toujours pas exclu qu’un autre Brésilien arrive dans le Sud de la France. Comme nous vous l’indiquions lundi, l’attaquant de Fluminense, Marcos Paulo, était annoncé tout proche de l’OM, avant que la piste Luis Henrique ne prenne le dessus. Toutefois, le joueur de 19 ans n’a pas dit adieu à ses chances de découvrir la Ligue 1.

Fluminense prêt à revoir le prix à la baisse

Mardi, Lance! affirmait qu’un accord entre Marcos Paulo et l’OM existait bel et bien. Ce matin, UOL en a donc remis une couche. Le média local indique que Fluminense veut absolument vendre son joueur en raison de la crise financière touchant toutes les formations de Série A. Et alors qu’ils espéraient tirer 15 M€ d’une vente en Europe, les dirigeants du club cher à Thiago Silva seraient disposés à revoir leurs exigences à la baisse (10 M€ environ). En clair, Flu espère maintenant que l’OM est toujours intéressé et que les Phocéens dégaineront une offre.

UOL rappelle qu’André Villas-Boas s’est entretenu avec Marcos Paulo lorsque Marseille a manifesté son intérêt. Le coach olympien reviendra-t-il à la charge ? Pour rappel, Pablo Longoria a fait savoir en interne que l’arrivée d’un deuxième attaquant restait envisageable si l’OM parvient à dégager des liquidités grâce à une ou plusieurs ventes. De plus, Marcos Paulo possède le gros avantage d’avoir un passeport européen (portugais) et donc de ne pas être extra-communautaire. Marcos Paulo est donc encore loin de la France, mais son club est plus que jamais prêt à le pousser dans l’avion.