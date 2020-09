La presse brésilienne confirme un accord entre Marcos Paulo et l'OM

La suite après cette publicité

Lundi matin, nous vous révélions que Marcos Paulo était tout proche de l'Olympique de Marseille. Une information supplantée par celle annonçant l'arrivée imminente d'un autre Brésilien, en la personne de Luis Henrique, que nous vous avons présenté plus longuement lundi soir. Pour autant, le club phocéen pourrait bel et bien tenter de boucler le dossier du premier nommé. Le média brésilien Lance ! confirme qu'un accord a été trouvé entre l'attaquant de 19 ans et l'OM sur les contours d'un futur contrat.

Lié jusqu'en 2021 à Fluminense (qui détient 70 % de ses droits, 20 % appartenant à des agents et 10 % au joueur lui-même), Marcos Paulo a donné son aval pour rejoindre la Canebière, comme nous l'écrivions hier. Il faut désormais s'entendre avec le club brésilien, qui espère au moins 10 M€ pour son attaquant, qui possède la double nationalité, portugaise et brésilienne. L'OM fera-t-il donc coup double, avec Luis Henrique et Marcos Paulo ?