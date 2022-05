Vinicius Junior élu meilleur jeune de la saison en Ligue des Champions

L’UEFA a annoncé ce mardi que l’ailier du Real Madrid Vinicius Junior était élu meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions 2021/22. Le panel d’observateurs techniques de l’UEFA a nommé le Brésilien de 21 ans qui a remporté samedi sa première C1 face à Liverpool au Stade de France (0-1), en inscrivant le seul but de la rencontre.

L’attaquant madrilène a disputé 13 matches de Ligue des Champions cette saison, inscrit quatre buts et délivré sept passes décisives. L’international brésilien a formé un duo infernal avec son coéquipier Karim Benzema qui a lui été élu meilleur joueur de la compétition.

