La Juventus a trouvé son sauveur pour la Ligue des Champions, des airs de K.O. planent au dessus de Madrid pour le titre en Liga

La suite après cette publicité

Faux pas interdit pour le LOSC et le PSG

La pression monte de plus en plus en Ligue 1, à deux journées de la fin du championnat. «Pressions pour un champion» titre d'ailleurs L'Équipe ce matin. Un duel à distance entre le LOSC et le PSG qui pourrait rapidement tourner, en cas de faux pas de l'un des deux prétendants. Le leader qui reçoit Saint-Étienne ce soir, tandis que Paris reçoit, lui, le Stade de Reims. Un PSG qui : «ne veut rien lâcher» à en croire Le Parisien, mais un PSG qui devra compter sur une contre-performance lilloise s'il souhaite récupérer le fauteuil de leader à la fin de cette journée. La pression qui monte également du côté de Monaco où l'ASM pourrait bien perdre sa troisième place, au profit de l'OL, en cas de défaite face à Rennes, ce soir. «Trois finales» titre Nice Matin en Une de son édition sport du jour. Deux rencontres de championnat et une finale de Coupe de France pour les Monégasques qui pourraient réaliser un très gros coup s'ils venaient à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, tout en remportant un trophée... Attention cependant à ne pas tout perdre dans ce sprint final.

Balle de match en Liga

Alors que l'épilogue de la saison approche à grands pas, des airs de K.O. planent au-dessus de la ville de Madrid aujourd'hui. «Un seul pourra la gagner titre» d'ailleurs AS, en Une de son édition du jour. Au coude à coude pour le titre en Liga, l'Atletico reçoit Osasuna cet après-midi, tandis que le Real est, lui, attendu sur la pelouse de Bilbao pour cette 37e journée. «Une première balle de match» comme l'explique Marca, ce matin, puisqu'une victoire des Colchoneros et un nul ou une défaite des Merengue permettraient aux hommes de Diego Simeone d'être sacrés champions, dès ce soir. Enfin, troisième à quatre points de l'Atletico, mais à deux seulement du Real, le FC Barcelone devra absolument faire le job face au Celta et espérer un faux pas d'un des deux clubs madrilènes.

La Juventus et Pirlo peuvent encore y croire

La Juventus peut remercier Juan Cuadrado, ce matin. «Quelle fierté !» titre d'ailleurs Tuttosport en Une de son édition du jour. Opposés à l'Inter, hier, les bianconerri se sont imposés (3-2) grâce à un doublé du Colombien et une réalisation de CR7. Une victoire qui redonne espoir à la Vieille Dame dans la course à la Ligue des Champions comme le titre La Gazzetta dello Sport, ce matin. De l'espoir également en Une du Corriere dello Sport. «La Juve avec les griffes» titre le quotidien transalpin en Une de son édition du jour. Une rencontre à l'issue de laquelle Andrea Pirlo a affirmé qu'il restait de l'espoir et que la Juve irait se battre jusqu'au bout.