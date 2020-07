L'incroyable saison d'Istanbul Basaksehir

Ce dimanche, en Turquie, se jouait la 33e et avant-dernière journée de Süper Lig. On n’aura pas droit au suspense puisqu'Istanbul Basaksehir a été sacré champion pour la toute première fois de son histoire. Alors que l'équipe de Demba Ba avait quatre points d'avance sur Trabzonspor, ils se sont imposés par un but à zéro grâce à Mahmut Tekdemir, servi par Gaël Clichy, contre Kayserispor. Dans le même temps, la formation emmenée par Alexander Sörloth s'est inclinée 4-3 face à Konyaspor.

Avec ce titre, ceux qui avaient été sacrés vice-champion de Turquie en 2017 et 2019 deviennent la sixième formation à être championne puisque la plupart des titres sont trustés par Galatasaray (22), Besiktas (15), Fenerbahçe (19),Trabzonspor (6) et Bursaspor (1). Pour la première fois, le club sera qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, alors qu'ils avaient déjà échoué lors des barrages sur les saisons précédentes. Pourtant, l'attente a été longue. En toute fin de match, des pannes de courant sont venues interrompre le match, retardant à chaque fois, pour de longues minutes, la fin de la rencontre et donc le sacre.

L'entraîneur entre dans l'histoire

Cette équipe est aussi qualifiée pour les 16es de finale de la Ligue Europa et devra se défaire de Copenhague lors du deuxième round après avoir remporté le premier sur le score d'un but à zéro, à domicile, grâce à Edin Visca. Mais c'est tout sauf une surprise de voir cette formation l'emporter cette saison. Si Besiktas, Galatasaray et le Fenerbahçe sont passés à côté de leur saison, les joueurs de Basaksehir, eux, l'ont emporté à 20 reprises (sur 33 matches) et n'ont connu la défaite que quatre fois.

Quand on voit l'effectif, on comprend mieux. En effet, dans cette formation turque, on retrouve des visages bien connus. Outre Demba Ba, l'avant-centre, on voit aussi Enzo Crivelli, l'ancien d'Angers, et le fantasque Brésilien, Robinho, qui aura donc remporté le titre dans cinq championnats différents (en Espagne avec le Real, en Italie avec l'AC Milan, au Brésil avec Santos et, enfin, en Chine avec le Guangzhou Evergrande). Mais ce n'est pas le seul homme à être entré dans l'histoire.

En effet, le coach de cette équipe, Okan Buruk, s'est fait un nom. L'ancien milieu de terrain de Galatasaray notamment (1993-2001) est le cinquième homme a avoir remporté le titre turc en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Le troisième de la Coupe du Monde 2002 a en effet été champion avec Galatasaray à sept reprises (1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2008). En tant qu'entraîneur, il avait emmené Akhisarspor vers la Coupe de Turquie en 2018, qui est le second trophée de l'histoire du club. Âgé de 46 ans, il a encore de belles années et, on lui souhaite, de nombreux trophées devant lui !