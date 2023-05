Serie A : l’AC Milan gifle la Sampdoria et revient dans la course à la C1

Après son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face au voisin et rival éternel de l’Inter, l’AC Milan devait reprendre sa marche en avant. Et à l’occasion de la 36ème journée de Serie A, les Rossoneri affrontaient la lanterne rouge du championnat italien, la Sampdoria de Gènes, pour revenir sur le quatuor de tête en vue de la qualification pour la prochaine édition de la C1. Après un gros début de match des joueurs de Stefano Pioli, Rafael Leão ouvrait le score logiquement (9e, 1-0). Malgré l’égalisation de la Samp signée Fabio Quagliarella (22e, 1-1), Olivier Giroud redonnait dans la foulée l’avantage aux Rossoneri d’une tête imparable (23e, 1-2).

Quelques minutes plus tard, l’attaquant français réalisait même le doublé sur pénalty (27e, 1-3) tandis que Nicola Ravaglia réalisait une très belle parade pour empêcher son triplé (33e). Au retour des vestiaires, les visiteurs continuaient de subir tandis que Brahim Diaz se chargeait d’alourdir le score à l’heure de jeu (63e, 1-3). Très présent, Olivier Giroud venait parachever la victoire des Milanais avec un triplé en trompant le portier adverse avec malice (68e, 1-4). Après les nombreux changements de part et d’autre, la rencontre perdait en rythme et l’arbitre sifflait la fin du match. Grâce à cette victoire, l’AC Milan revient dans la course à la Ligue des Champions tandis que la Sampdoria reste logiquement la lanterne rouge de Serie A.

