Manchester City : Pep Guardiola est enfin de retour !

Le 22 août dernier, Manchester City a annoncé que Pep Guardiola avait dû être opéré en urgence. « Pep Guardiola a subi aujourd’hui une opération de routine pour un problème de dos. L’entraîneur de Manchester City souffrait depuis quelque temps de fortes douleurs dorsales et s’est rendu à Barcelone pour se faire opérer d’urgence par le Dr Mireia Illueca. L’opération s’est déroulée avec succès et Pep va maintenant se rétablir et se rééduquer à Barcelone. En son absence, le directeur adjoint Juanma Lillo supervisera l’entraînement de l’équipe première sur le terrain et assumera les fonctions sur le banc de touche jusqu’au retour de Pep. Le retour de Pep est prévu après la prochaine trêve internationale. Tout le monde à Manchester City souhaite à Pep un prompt rétablissement et se réjouit de le revoir bientôt à Manchester.»

Quelques semaines plus tard, le technicien espagnol âge de 52 ans va faire son retour à Manchester. AS explique qu’il s’est parfaitement remis de son opération et qu’il dirigera ses hommes jeudi à l’entraînement afin de préparer la rencontre face à West Ham. En son absence, les pensionnaires de l’Etihad Stadium, dirigés par Juanma Lillo, n’ont pas été perturbés puisqu’ils se sont imposés face à Sheffield United (2-1) et Fulham (5-1). Guardiola aura quelques jours pour préparer ensuite le premier match de Champions League face à l’Etoile Rouge de Belgrade à domicile.