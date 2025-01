Le RC Lens tente sa chance pour Kamaldeen Sulemana

S’il y a bien un club qui agite le mercato hivernal en Ligue 1 en compagnie du Stade Rennais, c’est bien le RC Lens. Le club artésien, qui est en pleine mutation depuis l’été dernier, a renfloué ses caisses avec la vente d’Abdukodir Khusanov à Manchester City contre une indemnité de 50 M€ bonus compris. En parallèle de cela, le directeur sportif lensois, Diego Lopez, doit gérer le dossier Kevin Danso pour qui le club nordiste attend un chèque de 25 M€ hors bonus pour le laisser filer, mais aussi les hésitations de David Pereira Da Costa, qui réfléchit encore à dire oui à Portland.

Dans le sens des arrivées, le club artésien ne démérite pas. Après avoir recruté Goduine Koyalipou dans le courant du mois de janvier, Lens a récupéré en prêt la révélation de Valladolid Juma Bah qui arrive pour six mois en provenance de City. Enfin dernier renfort en date, celui du jeune espoir suédois Jeremy Agbonifo qui va s’engager dans les prochaines heures. Mais les Sang et Or sont insatiables et sont à l’affût de la moindre opportunité.

Kamaldeen Sulemana, une belle opportunité pour le RC Lens

Selon nos informations, la quête d’un autre renfort offensif, au numéro 9 ou d’attaquant polyvalent n’est pas totalement abandonnée. Diego Lopez multiplie les pistes et l’une d’entre elles mène à une vieille connaissance de Ligue 1, à savoir Kamaldeen Sulemana. Le virevoltant ailier ghanéen de 22 ans, qui s’était révélé en Ligue 1 du côté du Stade Rennais en martyrisant plus d’un défenseur du championnat de France, plaît beaucoup au directeur sportif lensois.

Actuellement à Southampton dans une équipe moribonde, l’ancien Rennais n’est pas contre à l’idée de se relancer loin des Saints et verrait d’un bon œil un retour en France et plus particulièrement au RC Lens dont le public, l’engouement et les récentes performances en Ligue 1 ne le laissent pas de marbre.

Kamaldeen Sulemana est ouvert à l’idée de jouer à Lens

De son côté, le club anglais est clairement ouvert à un départ de son attaquant recruté 25 M€ à Rennes il y a deux ans quasiment jour pour jour. Bien que pétri de talent et disposant d’un jeu parfait pour la Premier League, Sulemana n’a pas réussi à briller de l’autre côté de la Manche (3 buts et 6 passes décisives en 58 matches toutes compétitions confondues), pas vraiment aidé il est vrai par une équipe de Southampton très faible et qui navigue entre le Championship et la Premier League. Malgré tout, l’international ghanéen de 22 ans, qui est capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, revient bien ces dernières semaines, à l’image de son bon match face à Manchester United le 16 janvier dernier où sa percussion et ses dribbles avaient fait beaucoup de mal aux Red Devils et lui avait valu un bel hommage de la part de Ruben Amorim, le coach des Red Devils.

Lens pourrait sauter sur l’occasion, mais le deal est difficile. L’actuel 20e de Premier League veut un transfert de l’ordre de 8-9 M€ avec un fort % à la revente pour Sulemana, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec la formation anglaise. Du côté de Lens, on privilégie plus un prêt payant avec option d’achat. Pour le moment, cette option a été recalée par les Saints. Mais le mercato se termine lundi 3 février et d’ici là, tout peut arriver…