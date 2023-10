OM-OL : Jérôme Alonzo craint un mort après les incidents

Présent au micro de Prime Vidéo, Jérôme Alonzo est logiquement revenu sur les graves incidents provoquant finalement le report de la rencontre opposant l’OM à l’OL. Invité à réagir sur ce nouvel épisode honteux pour le football français, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain redoute désormais le pire si les instances ne réagissent pas par des sanctions exemplaires.

«Là, on a eu un blessé mais la prochaine étape, c’est quoi ? C’est le mort. On est là, on dit certes désolé avec notre cœur, il y a les émotions mais il faut taper fort sinon la prochaine étape et la prochaine émission ça sera le drame, c’est vers ça qu’on va, je suis désolé», a ainsi lancé le consultant, fou de rage après cette soirée apocalyptique.