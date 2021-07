Droits TV : Canal + et RMC Sport partageront les deux meilleures affiches de la Ligue des champions

Alors qu’il détient la diffusion des deux meilleures affiches de la Ligue des champions pour la période 2021-2024, le groupe Canal + les partagera avec le groupe Altice (maison-mère de RMC Sport). D’après les informations de L’Equipe, ils se sont mis d’accord pour les co-diffuser.

La suite après cette publicité

La chaîne cryptée doit payer 310 M€ par an pour ces deux rencontres, et RMC Sport aidera donc à régler la note. Alors qu’il détenait jusque-là l’intégralité des rencontres de C1, cet accord permettra à Altice de conserver au moins deux matches par journée (un le mardi et un le mercredi). BeIN Sports de son côté, diffusera la totalité des affiches.