Le choix fort du Real Madrid sur Jude Bellingham, le Barça a tranché pour l’avenir de Dembélé et De Jong

« Il n’y aura pas d’enchères pour Bellingham »

En Espagne, c’est Jude Bellingham qui fait la Une de Marca ce vendredi. Il faut dire que le jeune international anglais est dans toutes les têtes du côté de la capitale espagnole, car c’est en ce moment que se joue son avenir. Et justement à ce propos, la Maison Blanche a pris une décision importante comme le rapporte le quotidien. « Il n’y aura pas d’enchères pour Bellingham », titre ainsi le média ibérique, car le Real veut marquer une limite claire concernant le transfert du joueur du Borussia Dortmund. Un chiffre à ne pas dépasser a été choisi : 110 M€. Au-delà de ce montant, le Real ne peut pas et ne veut pas suivre. Et Marca conclut en ajoutant que la clé de l’opération sera certainement les possibles bonus de ce transfert…

« De Jong et Dembélé ne sont pas à vendre »

Toujours de l’autre côté des Pyrénées, le mercato du FC Barcelone fait également les gros titres de la presse ibérique. Il faut dire que son président, Joan Laporta, s’est exprimé sur plusieurs dossiers dont Lionel Messi. Il a également évoqué le destin de deux joueurs du club que l’on mentionne souvent le marché des transferts des Blaugranas. Il a été très clair : « De Jong et Dembélé ne sont pas à vendre ».

À lire

Mahrez « Mahgique » !

En Angleterre, un sacré choc entre Manchester City et Chelsea se jouait hier. Et ce sont les Skyblues qui l’ont emporté (1-0) grâce à Riyad Mahrez qui a marqué à la 63e minute. Ce vendredi, c’est le sauveur des Mancuniens qui fait la Une des journaux outre-Manche, comme avec le Daily Star qui fait dans le jeu de mots et parle d’un joueur « Mahgique ». On retrouve aussi l’international algérien en Une des pages sport du Daily Mirror mais aussi du Manchester Evening News. Même chose, avec le Daily Mail qui précise que ce sont les remplaçants qui ont sauvé Manchester City, car Mahrez a marqué quelques minutes seulement après être rentré en jeu, sur une passe de Grealish, lui aussi sorti du banc.