OM : la première composition de Jean-Louis Gasset se dessine

L’ère Gennaro Gattuso est terminée. Place à Jean-Louis Gasset qui sera assis sur le banc de l’OM demain soir au Vélodrome à l’occasion de ce 16e de finale retour de Ligue Europa contre le Shakhtar (21h). En 48 heures, le nouvel entraîneur marseillais aura eu le temps de diriger deux séances pour choisir la composition à aligner face aux Ukrainiens.

RMC croit connaitre les grandes lignes de ce onze de départ avec le probable retour du 3-5-2. Incertain, Pau Lopez devrait laisser Blanco dans le but, protégé par une défense composée de Meïté, Gigot et Mbemba. Clauss et Harit sont préssentis sur les ailes entourant un trio Ounahi-Kondogbia-Harit. Devant, Ndiaye part avec une longueur d’avance sur Moumbagna pour accompagner Aubameyang.