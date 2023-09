PSG : Luis Enrique apprécie la concurrence au poste de numéro 9

La suite après cette publicité

Cet été, le PSG a totalement transformé sa ligne d’attaque. Outre les départs de Neymar et Lionel Messi, le club de la capitale a dépensé 180 millions pour s’offrir deux numéros 9 : Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Bradley Barcola ou encore Marco Asensio ont aussi débarqué à Paris. Luis Enrique a donc le choix au poste de 9 et ne veut pas trancher pour un titulaire en particulier.

«Comparer des joueurs, ce n’est pas bien. Ils ont des points positifs. En tant que 9, Ramos et Kolo Muani ce sont des buteurs. Kolo Muani il peut très bien jouer comme ailier aussi. Mais je pense qu’il est très complet. Barcola et Asensio peuvent jouer en attaquant de pointe aussi. Ce poste est bien couvert. En tant qu’entraîneur, c’est une joie», a ainsi lâché le technicien espagnol en conférence de presse.