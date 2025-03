Liga : le Betis revient de loin et retourne Leganés

Une victoire au forceps. En déplacement à Leganés ce dimanche, à l’occasion de la 28e journée de Liga, le Betis Seville a décroché un succès précieux malgré un léger retard à l’allumage (2-3). Les Andalous avaient concédé deux buts, coup sur coup, de Raba en première période (29e, 44e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Betis 44 28 +3 12 8 8 38 35 18 Leganes 27 28 -17 6 9 13 26 43

Ils ont finalement réagi après l’heure de jeu et un coaching opérant de la part de Manuel Pellegrini. Deux minutes après avoir fait entrer Jesus Rodriguez, Aitor Ruibal et Cédric Bakambu, les Verdiblancos ont réduit l’écart grâce à Isco sur penalty (2-1, 64e). L’entrant Bakambu a ensuite égalisé (78e, 2-2), tandis que Cucho Hernandez a inscrit le but de la victoire sur un service d’Isco (82e, 2-3), revanchard après avoir été oublié par Luis de la Fuente cette semaine au moment de l’annonce de sa liste. Au classement, le Betis est 6e. Leganés est 18e.