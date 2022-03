L’OM et la Juve s’intéressent à la révélation Kyliane Dong !

Hatem Ben Arfa, Karim Benzema, Djibril Cissé ou encore plus récemment Kylian Mbappé. Ils sont nombreux à s'être révélés en Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France pour les moins de 18 ans qui est organisée par la Fédération Française de Football depuis 1954. Cette saison encore quelques talents brillent de mille feux. À commencer par Kyliane Dong. Ce nom ne dit sans doute rien au grand public mais il est bien connu des recruteurs de France et même d’Europe.

Ailier rapide et explosif, ce talent repéré au FC Fleury 91 a intégré le centre de formation de l’ESTAC il y a quelques années et n’a pas mis longtemps à faire parler ses qualités de dribble et de percussion. Naviguant entre les U19 et la N3, c’est surtout en Coupe Gambardella qu’il affole les défenses avec 4 buts et 6 passes décisives en 4 matches. Auteur d’un doublé et d’un penalty provoqué contre Nantes en 1/8e de finale, Dong a renversé à lui seul l’AC Ajaccio en ¼ de finale avec un nouveau doublé et penalty obtenu. Des performances qui ont largement dépassé les frontières de l’Aube.

La Juventus et l’OM sont sur les rangs !

En effet, de nombreux observateurs étaient d’ailleurs présents à Troyes pour observer le talent troyen. Parmi eux se trouvait un recruteur de la Juventus qui a fait un rapport dithyrambique sur Kyliane Dong tellement l’attaquant troyen était partout. Selon nos informations, le club italien est très intéressé à l’idée de recruter le jeune attaquant de 17 ans qui est enfin de contrat aspirant au 30 juin prochain. Mais la Juve n’est pas seule sur l’affaire. Un club allemand également dont le nom n’a pas filtré et surtout l’Olympique de Marseille sont sur les rangs.

Le club phocéen, qui prospecte un peu partout en France en quête de jeunes talents offensifs, a lui aussi jeté son dévolu sur Dong qui ne coûtera que des indemnités de formation à celui qui le recrutera en fin de saison. Mais l’ESTAC, qui a de grandes ambitions notamment depuis l’arrivée de City Group, n’a pas dit son dernier mot. Reste désormais à lui de faire le bon choix pour son avenir, continuer avec son club formateur ou répondre à l’appel d’un des clubs intéressés… D’ici là, de nouveaux prétendants ne manqueront sûrement pas la demi-finale de Coupe Gambardella qui se disputera face à l’OL à Lyon le 15 avril prochain…